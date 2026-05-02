जयपुर में गोदाम में लगी भीषण आग: धूं-धूं कर जला लाखों का सामान, आसमान में छाया काला धुआं, मचा हड़कंप

जयपुर। राजधानी के सिरसी रोड स्थित कुंडा की ढाणी इलाके में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां स्थित कोकोपिट (नारियल के छिलके) के एक बड़े गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। सुबह करीब साढ़े नौ बजे लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। कोकोपिट ज्वलनशील होने के कारण आग तेजी से पूरे गोदाम में फैल गई और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। सूचना मिलते ही झोटवाड़ा और बिंदायका फायर स्टेशनों से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।