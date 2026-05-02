Happy Birthday Ashok Gehlot: 75 की उम्र में भी युवाओं जैसी फुर्ती, पहली बार समर्थकों से मांगा ये ‘अनोखा’ गिफ्ट

कॉलेज में उन्होंने एनएसयूआई को चुना। साल 1973 और 79 में संगठन ने उन्हें दो बार एनएसयूआई का राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष चुना। उसके बाद सक्रिय राजनीति से जुड़े। साल 1979 से 82 तक वे जोधपुर में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और पार्टी को आगे ले जाने का काम किया। सिर्फ 26 साल की उम्र में सरदारशहर से पहला चुनाव लड़ा लेकिन उसमें हार का सामना करना पड़ा। साल 1980 में उन्हें कांग्रेस ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में उन्हें जीत मिली। साल 1980 के अलावा 1984, 1991, 1996, 1998 तक लगातार 5 बार सांसद चुने गए। उन्हें पांच बार विधायक भी चुना गया और वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव रहे हैं। तीन बार वे सीएम भी चुने गए। उनका राजनीति से जुड़ा कैरियर करीब पचास साल से भी ज्यादा का हो गया है। वह अभी भी जारी है।