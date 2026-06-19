Rajasthan Monsoon: मानसून की एंट्री को लेकर IMD ने दी रिपोर्ट, 1 जुलाई तक राजस्थान पहुंचना मुश्किल

राजस्थान में प्री मानसून की गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में भारी वर्षा दर्ज की गई। उदयपुर जिले के सराड़ा में सर्वाधिक 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डबोक में 42 मिमी, चित्तौड़गढ़ में 38.5, चूरू में 43.8 मिमी, पिलानी में 15 मिमी, झुंझुनूं में 11.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। सीकर में शाम चार बजे तेज हवाएं चलीं और कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई।