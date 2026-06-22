Rajasthan Womens Reservation: महिलाओं को 33% टिकट देने में कांग्रेस-BJP के वादे ‘हवा-हवाई’, ADR रिपोर्ट का जानें सच

राज्य में 200 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव के लिए कुल 1,875 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से सिर्फ़ 9.76 प्रतिशत यानी 183 महिलाएं थी। यह आंकड़ा ऐसे राज्य के लिए चिंताजनक है जहां 2003 से महिलाओं के वोट शेयर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 4 चुनावों में महिला वोटरों की भागीदारी 10 प्रतिशत अंक बढ़ी है और चुनाव 2023 में 2.73 करोड़ पुरुष वोटरों के मुकाबले 2.52 करोड़ रजिस्टर्ड महिला वोटर थे। जिनमें 199 विधानसभा सीटों के लिए अंतिम मतदान प्रतिशत 75.45 प्रतिशत रहा। महिला मतदान 74.72 प्रतिशत और पुरुष मतदान 74.53 प्रतिशत दर्ज किया गया।