राजस्थान में ओवरलोड वाहनों को खुली छूट! 12 दिन में बिना कार्रवाई गुजर गए 37,501 वाहन

Transport Department Negligence: राजस्थान में लगातार बढ़ते सड़क हादसे और उनमें हो रही जनहानि भी परिवहन विभाग के सिस्टम को जगाने में नाकाम साबित हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर रखे हैं, लेकिन प्रदेश में इन 'मौत के सौदागरों' को थामने के बजाय सिस्टम लापरवाह बना हुआ है। विभाग के अपने ही आकड़े इस बात की गवाही दे रहे है कि कैसे जनता की सुरक्षा को ताक पर रखकर सड़कों को अनसेफ बनाया जा रहा है।