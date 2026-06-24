राजस्थान में पाइपलाइन से होगी यमुना के पानी की एंट्री, जानिए केंद्र और हरियाणा के साथ समझौते की 10 बड़ी बातें

राजस्थान के जल प्रबंधन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक अति-महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक के बाद अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को मिलने वाला यमुना का पानी पारंपरिक खुली नहरों के रास्ते नहीं, बल्कि अत्याधुनिक बंद पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए सीधे राज्य की सीमा में प्रवेश करेगा। केंद्र सरकार की देखरेख में राजस्थान और हरियाणा के बीच इस परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर मेमोरेन्डम ऑफ एग्रीमेंट (MoA) के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अंतिम सहमति बन चुकी है। यह खबर उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ा संबल है जो दशकों से शुद्ध पेयजल और सिंचाई के पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक समझौते को समझने के लिए इसके 10 सबसे महत्वपूर्ण और बड़े बिंदुओं को जानना बेहद आवश्यक है।