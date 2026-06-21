जयपुर रिंग रोड पर चलते ट्रक में लगी आग, 359 खाली सिलेंडर लदे थे, ड्राइवर ने केबिन से लगाई छलांग

जयपुर। राजधानी जयपुर में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया, जब रिंग रोड टोल प्लाजा और वाटिका के बीच एलपीजी गैस सिलेंडरों से लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग ट्रक के केबिन में भड़की, जिसके बाद चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सड़क किनारे रोक दिया और केबिन से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया।