कचरे में मिले मिठाई के डिब्बे से खुला राज; राजस्थान ANTF ने 25 हजार का इनामी तस्कर को वडोदरा से दबोचा

एएनटीएफ के महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी हनुमान उर्फ राजू (27) पुत्र घेवर राम जाट, नागौर जिले के खींवसर थाना इलाके की सियागो की ढाणी का रहने वाला है। 12वीं पास हनुमान के पिता की मौत के बाद उसके हिस्से में करीब 100 बीघा उपजाऊ कृषि भूमि आई थी, लेकिन वह खेती की मेहनत से बचना चाहता था। उसने पहले शराब ठेके पर सेल्समैन की नौकरी की। साल 2015 में शादी के बाद खर्चे और ऐशो-आराम की चाहत बढ़ी, तो एक शादी समारोह में मिले तस्करों के जरिए वह ड्रग्स तस्करी के काले कारोबार में उतर गया।