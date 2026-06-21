जयपुर के बिजनेसमैन के बेटे की 350 फीट गहरी खाई में गिरकर मौत, मंगेतर के बर्थडे से पहले हुआ हादसा, अगले महीने होनी थी शादी

शव को बाहर निकालने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने केतन के शव को खाई से बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लोणावला ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।