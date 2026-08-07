ब्रिक्स बैठक : जयपुर में पीयूष गोयल बोले- BRICS में निवेश, AI और क्वांटम टेक से बढ़ेंगे रोजगार के मौके

इससे पहले मंत्री पीयूष गोयल सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयंभू श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा-अर्चना की और करीब एक घंटे तक सुंदरकांड का पाठ किया। मंदिर के पुजारियों ने सोने के चोले का तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया। मंदिर पहुंचने पर जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा एवं पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया, जबकि मंदिर ट्रस्ट सचिव एम.के. माथुर ने रामनामी दुपट्टा ओढ़ाकर प्रसाद भेंट किया। मीडिया से बातचीत में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विश्व शांति और वैश्विक चुनौतियों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।