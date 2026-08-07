SI भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा! दूसरे अभ्यर्थी के रोल नंबर पर फिजिकल देने पहुंची युवती गिरफ्तार

राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम में परीक्षा चल रही थी जहां एक युवती फर्जी पहचान पत्र के सहारे परीक्षा देने पहुंची। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान पहचान पत्र और रिकॉर्ड डेटा मेल नहीं खाने पर मामले का खुलासा हुआ।शुरुआती जांच में पता चला कि युवती ने एक युवक के रोल नंबर का इस्तेमाल कर फर्जी पहचान पत्र तैयार करवाया था। फिलहाल चित्रकूट थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।