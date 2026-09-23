Jaipur Fire: जयपुर में आधी रात लग्जरी कार शोरूम में लगी भीषण आग, आधा दर्जन महंगी कारें और एसेसरीज जलकर राख

Jaipur Sitapura Fire: जयपुर। राजधानी जयपुर के सीतापुरा इलाके में मंगलवार देर रात लग्जरी कारों के एक शोरूम में अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि शोरूम में खड़ी करीब आधा दर्जन कारें इसकी चपेट में आ गईं। इसके अलावा शोरूम में रखी लाखों रुपए की कार एसेसरीज भी जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से दमकल की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।