Handloom Day : सीएम भजनलाल ने कहा, राजस्थान अपनी हथकरघा कारीगरी के लिए विश्व में फेमस, शोरूम से खरीदे उत्पाद

Handloom Day : पूरे देश में 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि "आज हथकरघा दिवस है और राजस्थान में हथकरघा सेक्टर की अहम भूमिका है। यह राज्य अपनी खास हथकरघा कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मौके पर सभी को 'वोकल फॉर लोकल' पहल को सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया।