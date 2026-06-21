चौमूं में 20 साल पहले आंवला मंडी के लिए खर्च कर दिए पांच करोड़, अब तक खुली ही नहीं

जानकारी के अनुसार हाथनोदा में वर्ष 2006-07 में 5 करोड़ रुपए की लागत से मंडी तैयार की गई थी, जो आज तक एक भी दिन चालू नहीं हुई। पिछले बजट सत्र में शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने आंवला मंडी के बंद होने का मुद्दा उठाया। इस पर सरकार ने 6 महीने में मंडी संचालित करने का वादा किया, लेकिन अब तक आंवले की खरीद शुरू नहीं हो पाई। हालांकि फल-सब्जी मंडी समिति प्रशासन ने विभाग के दिशा निर्देशानुसार आंवला की खरीद-फरोख्त को लेकर व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की और मंडी परिसर में साफ-सफाई भी करवाई है। साथ ही गार्ड भी नियुक्त किए, लेकिन आंवले की खरीद शुरू नहीं की।