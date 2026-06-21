Father’s Day today : जयपुर के बच्चों की जुबानी, पढ़ें पिताओं के प्रेम-समर्पण-संघर्ष की अनकही कहानी

Father's Day today: फादर्स डे पर जब बच्चे अपने पिता को धन्यवाद कहते हैं, तब अक्सर उनकी सफलता के पीछे छिपे उन संघर्षों और त्यागों की चर्चा नहीं होती, जो पिताओं ने चुपचाप किए है। कई बार बच्चों को वर्षों बाद पता चलता है कि उनकी पढ़ाई, कॅरियर और सपनों को पूरा करने के लिए पिता ने अपने सपनों की बलि चढ़ा दी थी। किसी ने उच्च शिक्षा का अवसर छोड़ दिया, किसी ने जमीन बेच दी, तो किसी ने अपनी इच्छाओं को परिवार की जिम्मेदारियों के लिए छोड़ दिया। पिता शायद कम बोलते हैं, लेकिन उनके फैसले से बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं। फादर्स डे पर हमने ऐसे ही कुछ युवाओं से बातचीत की, जिन्होंने अपने पिता के त्याग और अधूरे सपनों की कहानी साझा की। ये कहानियां सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि उस प्रेम और समर्पण की हैं, जो एक पिता अपने बच्चों के लिए बिना किसी अपेक्षा के निभाता है।