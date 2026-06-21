जयपुर: 5 गुना पैसा करने का झांसा देकर थमाए ‘चिल्ड्रन बैंक’ के नोट, नकली नोटों की 14 गड्डियां जब्त, आरोपी गिरफ्तार

सीएसटी की टीम को इनपुट मिला था कि आरोपी बिना नंबर की सफेद कार से ठगी करने आ रहा है। सीकर रोड स्थित ढेहर का बालाजी के पास पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया, तो पीयूष ने कार को बैंक कर गली में भगाने की कोशिश की। इस आपाधापी में उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई और टायर फट गया। पुलिस ने तुरंत 'ई-साक्ष्य' एप के जरिए मौके की लाइव वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कर आरोपी को दबोच लिया।