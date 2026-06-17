टोंक में नकली नोट मिलने से हड़कंप; फल-सब्जी खरीदने के बहाने खपाए, 17 विक्रेता ठगी का शिकार

इसके बाद व्यापारियों और सब्जी विक्रेताओं में हड़ंकप मच गया। सूचना के बाद पुरानी टोंक थाना पुलिस सब्जी मंडी पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। मंडी में 200-200 के 4 तथा 500-500 के 13 नोट आए हैं। विक्रेताओं ने बताया कि शातिर बदमाशों की ओर से अलग-अलग दुकानों पर खरीदारी कर 500 और 200 रुपए के नकली नोट चलाने से करीब 17 सब्जी विक्रेता ठगी का शिकार हो गए। घटना के बाद विक्रेताओं ने मंडी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।