ALERT: नोट लेने से पहले चैक करें, Jaipur में 25 लाख के जाली नोट पकड़े… कितने चला दिए ये पता कर रहे

Jaipur Police Seize Fake Currency: गौरतलब है कि इसी महीने चित्तौड़गढ़ जिले में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जहां एक होटल से नकली नोटों के साथ कुछ लोगों को पकड़ा गया था। यह घटना दर्शाती है कि राज्य में नकली नोटों का जाल फैल रहा है, जिस पर पुलिस लगातार नकेल कस रही है।

2 min read

जयपुर

image

Jayant Sharma

Oct 18, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर - पत्रिका

त्योहारों की शुरुआत से ठीक पहले जयपुर पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए से अधिक की जाली करेंसी जब्त की है। पुलिस ने शहर के नारायण विहार थाना क्षेत्र में एसओजी टीम की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो इन नकली नोटों को बाज़ार में चलाने की फिराक में थे।

नारायण विहार पुलिस ने थाने के एसआई सतीश चंद्र के नेतृत्व में एक टीम गठित की। मानसरोवर के पास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर दबिश दी गई और मौके से शंकर लाल चौधरी तथा राजेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से ₹500 के कुल 5041 नकली नोट बरामद किए। इन नकली नोटों की कुल कीमत ₹25,20,500 बताई गई है।

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी इन नोटों को बाजार में खपाने की तैयारी में थे। यह कार्रवाई उस समय हुई है जब त्योहारों के दौरान बाजार में कैश का लेनदेन काफी बढ़ जाता है, जिससे नकली नोटों को चलाना आसान हो जाता है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

BNS की धारा 180 (जाली या नकली नोटों को कब्जे में रखना) और धारा 179 (जाली नोटों का असली के रूप में उपयोग करना) के तहत ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान है। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नकली नोटों की यह बड़ी खेप कहाँ से सप्लाई की जा रही थी।

गौरतलब है कि इसी महीने चित्तौड़गढ़ जिले में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जहां एक होटल से नकली नोटों के साथ कुछ लोगों को पकड़ा गया था। यह घटना दर्शाती है कि राज्य में नकली नोटों का जाल फैल रहा है, जिस पर पुलिस लगातार नकेल कस रही है। पुलिस की यह त्वरित कार्रवाई आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Rajasthan Crime: देवर, भाभी, प्रेमी और नशा… खतरनाक राज से पुलिस के भी उड़े होश
झुंझुनू
image

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan: 14 साल की नाबालिग बहू ने ससुराल में बुला ली चाइल्ड हेल्पलाइन टीम, बोली 'मेडम मेरा बाल विवाह हुआ है…मुझे पढ़ना है'

जयपुर

दिवाली से पहले परिवार को मिली सबसे बड़ी खुशी, दो बहनें एक साथ बनीं RAS Officer, बताए सफलता के राज

जयपुर

Rajasthan News: कमी बताकर 2.5 लाख आवेदन लौटाए, 96 हजार लम्बित, अब 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे गिवअप

जयपुर

शरीर ही ब्रह्माण्ड – ब्रह्म की अभिव्यक्ति है माया

ओपिनियन

Rajasthan News: पढ़े-लिखे भी बन रहे साइबर ठगी शिकार, ठग हर दिन अपना रहे नए हथकंडे

जयपुर
