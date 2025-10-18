ALERT: नोट लेने से पहले चैक करें, Jaipur में 25 लाख के जाली नोट पकड़े… कितने चला दिए ये पता कर रहे

गौरतलब है कि इसी महीने चित्तौड़गढ़ जिले में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जहां एक होटल से नकली नोटों के साथ कुछ लोगों को पकड़ा गया था। यह घटना दर्शाती है कि राज्य में नकली नोटों का जाल फैल रहा है, जिस पर पुलिस लगातार नकेल कस रही है। पुलिस की यह त्वरित कार्रवाई आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।