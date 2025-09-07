Rajasthan Crime: देवर, भाभी, प्रेमी और नशा… खतरनाक राज से पुलिस के भी उड़े होश

देवर अपनी भाभी को ऐसा करने से मना करता था। तो जितेन्द्र के कहने पर ही महिला ने अपने देवर को फंसाने की तैयारी कर ली। जितेन्द्र ने देवर की गाड़ी में नशा रख दिया। इस बीच महिला ने अपने देवर को डॉक्टर के जाने की बात कहकर कार में बिठाया और साथ ले गई। इस बीच जितेन्द्र ने पुलिस को भी नशे के बारे में गुप्त सूचना दे दी। कुछ दूरी पर जाकर महिला किसी कारण से कार से उतर गई और इस दौरान ही पुलिस ने कार की जांच करने के बाद देवर को हिरासत में ले लिया। लेकिन पूरा मामला अब खुला है। उसके बाद जितेन्द्र और महिला को हिरासत में लिया गया है।