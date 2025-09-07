Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

Rajasthan Crime: देवर, भाभी, प्रेमी और नशा… खतरनाक राज से पुलिस के भी उड़े होश

Rajasthan Crime News: कोतवाली पुलिस इस केस को नशे की तस्करी का मामला समझते हुए जांच कर रही थी, लेकिन जब कड़ी से कड़ी जुड़ना शुरू हुआ तो खेल कुछ और ही निकला।

झुंझुनू

Jayant Sharma

Sep 07, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर - AI

Crime News: राजस्थान के झुंझुनुं शहर से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अवैध संबंध में बाधक बन रहे देवर को फंसाने के लिए भाभी ने जोरदार चाल खेली, लेकिन पता नहीं था वह खुद ही अपनी चाल में फंस जाऐगी। कोतवाली पुलिस इस केस को नशे की तस्करी का मामला समझते हुए जांच कर रही थी, लेकिन जब कड़ी से कड़ी जुड़ना शुरू हुआ तो खेल कुछ और ही निकला। कोतवाली पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया है।

जानकारी में सामने आया कि थाना इलाके में ही रहने वाले एक ग्राम सेवक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। उस पर आरोप था कि उसकी कार में गांजा और नशा मिला है। जब उसके बारे में और जानकारी जुटाई गई तो पुलिस को लगा कि मामला संदिग्ध है। केस की तह तक जाने पर केस कुछ और ही निकला। दरअसल पुलिस ने जिस युवक को हिरासत में लिया था। उसका बड़ा भाई सेना में और वह दूसरे शहर में पोस्टेड है। इस बीच उसकी भाभी का गांव के ही एक जितेन्द्र नाम के युवक से अवैध संबंध स्थापित हो गए।

देवर अपनी भाभी को ऐसा करने से मना करता था। तो जितेन्द्र के कहने पर ही महिला ने अपने देवर को फंसाने की तैयारी कर ली। जितेन्द्र ने देवर की गाड़ी में नशा रख दिया। इस बीच महिला ने अपने देवर को डॉक्टर के जाने की बात कहकर कार में बिठाया और साथ ले गई। इस बीच जितेन्द्र ने पुलिस को भी नशे के बारे में गुप्त सूचना दे दी। कुछ दूरी पर जाकर महिला किसी कारण से कार से उतर गई और इस दौरान ही पुलिस ने कार की जांच करने के बाद देवर को हिरासत में ले लिया। लेकिन पूरा मामला अब खुला है। उसके बाद जितेन्द्र और महिला को हिरासत में लिया गया है।

Published on:

07 Sept 2025 11:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan Crime: देवर, भाभी, प्रेमी और नशा… खतरनाक राज से पुलिस के भी उड़े होश

