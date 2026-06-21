Diya Kumari : ‘फादर्स-डे’ पर शेयर की सवाई भवानी सिंह संग थ्रोबैक फोटो, साथ में लिखा भावुक मैसेज

अंतरराष्ट्रीय पितृ दिवस यानी फादर्स डे के खास मौके पर आज देश और दुनिया भर के लोग अपने पिताओं को याद कर रहे हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी अपने जीवन के मार्गदर्शक और अपने पिता, जयपुर के पूर्व महाराजा ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह को याद करते हुए एक बेहद भावुक पोस्ट साझा की है। डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक दुर्लभ थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट की है। इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में देखा जा सकता है कि दीया कुमारी अपने बचपन के दिनों में हैं और एक छोटी बच्ची के रूप में अपने पिता सवाई भवानी सिंह की गोद में मुस्कुराते हुए बैठी हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक प्रेरणादायी संदेश लिखकर अपने पिता के प्रति गहरा आदर और कृतज्ञता प्रकट की है।