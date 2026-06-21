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Diya Kumari : ‘फादर्स-डे’ पर शेयर की सवाई भवानी सिंह संग थ्रोबैक फोटो, साथ में लिखा भावुक मैसेज

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने फादर्स डे पर पिता ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह संग बचपन की थ्रोबैक फोटो शेयर की। सोशल मीडिया पर लिखा राष्ट्रप्रेम और सेवा का भावुक संदेश।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Jun 21, 2026

Diya Kumari Fathers Day Post Sawai Bhawani Singh Throwback Photo Jaipur Royal Family

Diya Kumari and Sawai Bhawani Singh Throwback Pic

अंतरराष्ट्रीय पितृ दिवस यानी फादर्स डे के खास मौके पर आज देश और दुनिया भर के लोग अपने पिताओं को याद कर रहे हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी अपने जीवन के मार्गदर्शक और अपने पिता, जयपुर के पूर्व महाराजा ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह को याद करते हुए एक बेहद भावुक पोस्ट साझा की है। डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक दुर्लभ थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट की है। इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में देखा जा सकता है कि दीया कुमारी अपने बचपन के दिनों में हैं और एक छोटी बच्ची के रूप में अपने पिता सवाई भवानी सिंह की गोद में मुस्कुराते हुए बैठी हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक प्रेरणादायी संदेश लिखकर अपने पिता के प्रति गहरा आदर और कृतज्ञता प्रकट की है।

पिता की स्मृतियों को किया नमन

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अपनी इस पोस्ट के जरिए न केवल अपने पिता को याद किया, बल्कि उनके द्वारा देश और समाज के लिए स्थापित किए गए महान आदर्शों को भी जनता के सामने रखा।

उन्होंने लिखा, "पितृ दिवस के अवसर पर मैं पूज्य पिताजी ‘महावीर चक्र’ से अलंकृत ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह जी की पुण्य स्मृतियों को नमन करती हूं। पिताश्री ने अपने जीवन से राष्ट्रप्रेम, साहस, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा के जो उत्कृष्ट आदर्श स्थापित किए, वे सदैव मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। उनके द्वारा दिए गए संस्कारों ने मुझे जनसेवा को जीवन का उद्देश्य मानते हुए समर्पण, संवेदनशीलता और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान की है। उनका व्यक्तित्व एवं राष्ट्रभक्ति, नेतृत्व और त्याग का प्रेरणादायी उदाहरण है। उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए प्रदेश की सेवा एवं जनकल्याण के लिए सतत कार्य करना मेरे जीवन का संकल्प है।"


ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह

सवाई भवानी सिंह केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट (कमांडो) के एक साहसी और जांबाज सैन्य अधिकारी थे। वर्ष 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था। उनके रणनीतिक नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर छाछरो सहित कई महत्वपूर्ण चौकियों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था।

युद्ध में दिखाए गए इसी अद्वितीय शौर्य, पराक्रम और कुशल नेतृत्व के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान 'महावीर चक्र' से विभूषित किया था। दीया कुमारी ने अपने संदेश में इसी राष्ट्रभक्ति और त्याग को अपने जीवन का मूल मंत्र बताया है।

बचपन की तस्वीर

इस थ्रोबैक तस्वीर का मानवीय कोण बेहद संवेदनशील है। आम तौर पर जनता दीया कुमारी को राजस्थान के एक कद्दावर राजनेता, वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में प्रशासनिक फैसले लेते देखती है। लेकिन इस तस्वीर में एक बेटी का अपने पिता के प्रति प्रेम और बचपन की मासूमियत साफ दिखाई दे रही है।

तस्वीर में ब्रिगेडियर भवानी सिंह भी एक सैन्य अधिकारी या राजा के कड़े अनुशासन से अलग, एक स्नेही पिता के रूप में अपनी इकलौती बेटी को दुलारते नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया यूजर्स इस फोटो पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह तस्वीर साबित करती है कि पद और कद चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, एक बेटी के लिए उसके पिता ही उसके सबसे बड़े हीरो और सुरक्षा कवच होते हैं।


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Published on:

21 Jun 2026 11:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Diya Kumari : ‘फादर्स-डे’ पर शेयर की सवाई भवानी सिंह संग थ्रोबैक फोटो, साथ में लिखा भावुक मैसेज

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