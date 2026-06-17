UBT MPs : ‘शिवसेना के सांसदों के मामले में भाजपा को क्यों घसीटा जा रहा है ?’ मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिया बयान

इस मामले में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है,शिवसेना उद्धव ठाकरे सदन में अपने विधिवत अधिकृत नेता और सचेतक के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाली एक एकल राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, और पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी भी गुट या पृथक समूह को कोई दर्जा, विशेषाधिकार या सुविधा प्रदान नहीं की जानी चाहिए; यदि ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे को आपके कार्यालय के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, पार्टी कानून में उपलब्ध अपने सभी अधिकारों को सुरक्षित रखती है, जिसमें दसवीं अनुसूची के प्रावधान लागू करने और ऊपर उल्लिखित संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत किसी भी आचरण के संबंध में आवश्यक उपाय करने का अधिकार शामिल है।'