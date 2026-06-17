‘जिनके पास छिपाने को कुछ है, वे दबाव में आ रहे हैं’: शिवसेना में टूट की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने लगाए आरोप

कांग्रेस नेता उदित राज (Photo-IANS)
Shiv Sena UBT Split News: महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की टूट की अटकलों की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी के 9 में से 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने भी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर एजेंसियों का इस्तेमाल कर नेताओं पर दबाव बना रही है और जिन लोगों ने पहले कुछ गलत किया है या उनके पास कुछ छिपाने के लिए है, वे दबाव में आ जा रहे हैं।
उदित राज ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर विभाग (Income Tax Department) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जैसी एजेंसियों से कई नेताओं पर दबाव बनाया जाता है। उनके अनुसार, जिन लोगों का नैतिक बल मजबूत होता है, वे लोग ऐसे दबाव के बावजूद भी टिके रहते हैं। और जो सामान्य लोग होते हैं , जिन्हें लालच होता है या अतीत में कुछ किया है वह दबाव में आ जाते हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे ही नोताओं पर डराकर दबाव बनाकर पार्टियों को कमजोर किया जा रहा है और बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि अब लोकतंत्र नहीं रहा है।
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