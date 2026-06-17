‘जिनके पास छिपाने को कुछ है, वे दबाव में आ रहे हैं’: शिवसेना में टूट की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने लगाए आरोप

उदित राज ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर विभाग (Income Tax Department) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जैसी एजेंसियों से कई नेताओं पर दबाव बनाया जाता है। उनके अनुसार, जिन लोगों का नैतिक बल मजबूत होता है, वे लोग ऐसे दबाव के बावजूद भी टिके रहते हैं। और जो सामान्य लोग होते हैं , जिन्हें लालच होता है या अतीत में कुछ किया है वह दबाव में आ जाते हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे ही नोताओं पर डराकर दबाव बनाकर पार्टियों को कमजोर किया जा रहा है और बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि अब लोकतंत्र नहीं रहा है।