तीन भारतीय मार दिए गए, युवा सड़कों पर हैं और जॉर्जिया मेलोनी से पीएम नरेंद्र मोदी Insta Reel की बात कर रहे हैं- कांग्रेस का हमला

कांग्रेस ने जी7 समिट में शामिल हुए पीएम मोदी के सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो और वीडियो को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हैरान हूं कि यह देखकर गहरा धक्का लगा कि 145 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में गए और इंस्टाग्राम रील्स के बारे में चुटकुले सुनाने लगे। यह ऐसे समय में हुआ जब विभिन्न देश भू-राजनीतिक संकटों, आर्थिक स्थिरता और उभरती तकनीकों जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे। यह तब और भी चौंकाने वाला है जब US ने तीन भारतीयों की बेरहमी से हत्या कर दी है और भारत में युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं।