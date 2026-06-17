‘पाटलिपुत्र स्टेशन पर नहीं हुई किसी छात्र की मौत’, राहुल गांधी के दावों को रेल मंत्रालय ने बताया फर्जी

Rahul Gandhi Patliputra Station Student Death Claim: पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन में एक छात्र की मौत होने के दावे को रेल मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा किया गया दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। रेलवे के अनुसार, वायरल वीडियो की जांच में संबंधित व्यक्ति किसी चिकित्सकीय समस्या या अत्यधिक थकान से जूझता हुआ दिखाई देता है। मंत्रालय ने कहा कि सभी रिकॉर्ड की जांच कर ली गई है और पाटलिपुत्र स्टेशन पर दावे के अनुसार किसी छात्र की मौत की घटना सामने नहीं आई है।