17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

NEET री-एग्जाम से पहले राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र, बोले- ‘पेपर लीक माफिया के बजाय स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही मोदी सरकार’

Rahul Gandhi: नीट री-एक्जाम से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाने की कड़ी आलोचना की और इसके लिए मोदी सरकार को घेरा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 17, 2026

Rahul Gandhi target Modi government over Telegram ban.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फोटो-@RahulGandhi)

Rahul gandhi on Telegram ban: NEET-UG पेपर लीक के संदर्भ में टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाने पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक माफिया से निपटने के बजाय सरकार स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही है।

सोशल मीडिया पोस्ट 'X' पर पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, 'टेलीग्राम बैन' पेपर लीक रोकने के लिए मोदी सरकार का नया नुस्खा। यानी चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित के दरवाजे पर ताला लगा दो।' उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, 'लाखों स्टूडेंट्स सालों से टेलीग्राम पर पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन, तैयारी। वो सुविधा को छीन लेना पेपर लीक का सॉल्यूशन कैसे बन गया?'

ऐसे कदमों के असर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा, और यह फुलप्रूफ भी नहीं है। देश का हर स्टूडेंट यह जानता है और पेपर लीक माफिया भी। तो, अगला बैन किस पर होगा? WhatsApp पर?'

एग्जाम के दिन के इंतजामों पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'एग्जाम के दिन, स्टूडेंट्स की तलाशी ली जाएगी। कैंची से जेबें काटी जाएंगी। एयर फोर्स के जरिए क्वेश्चन पेपर भेजे जाएंगे। दिखावे करने वालों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन बीमारी की जड़ पर एक भी वार नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की निगरानी में फल-फूल रहा है, और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा है।' उन्होंने आगे कहा, 'मोदी जी, दिखावा छोड़िए। माफिया पर वार करिए, स्टूडेंट्स पर नहीं। स्टूडेंट्स की गूंज सुनो - वरना देश का युवा अपने हक लेना जानता है।'

राहुल गांधी की यह टिप्पणी तब आई है, जब जब केंद्र ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अनुरोध पर टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था। NTA ने आरोप लगाया था कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल संगठित चीटिंग रैकेट 21 जून को होने वाले NEET-UG 2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को गुमराह करने और धोखा देने के लिए कर रहे हैं।

टेलीग्राम ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टेलीग्राम ने प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार को चुनौती दी है, जिसमें आने वाले NEET-UG 2026 री-एग्जाम के संबंध में 22 जून तक भारत में इसके ऑपरेशन को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया गया है।

इस मामले को एडवोकेट माधव खोसला ने जस्टिस तेजस करिया की वेकेशन बेंच के सामने अर्जेंट बेसिस पर मेंशन किया था। कोर्ट दिन में बाद में याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया।

भगवंत मान पर अकाल तख्त का रुख सख्त, SGPC सदस्य ने सुरजीत सिंह बिट्टावड कहा- वीडियो असली, CM दें इस्तीफा

ये भी पढ़ें
Bhagwant Mann update news

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Jun 2026 03:07 pm

Published on:

17 Jun 2026 03:03 pm

Hindi News / National News / NEET री-एग्जाम से पहले राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र, बोले- ‘पेपर लीक माफिया के बजाय स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही मोदी सरकार’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘पाटलिपुत्र स्टेशन पर नहीं हुई किसी छात्र की मौत’, राहुल गांधी के दावों को रेलवे विभाग ने बताया फर्जी

Patliputra Station Student Death Claim, Railway Ministry Clarification, Rahul Gandhi Statement, Patliputra Station News, Rail Ministry Response, Viral Video Patliputra Station,
राष्ट्रीय

कर्नाटक में बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट पर क्या है विवाद? भाजपा बोली- किसानों को गुंडे धमके रहे, CM शिवकुमार ने दिया जवाब

CM DK
राष्ट्रीय

4 AIADMK विधायक का इस्तीफा क्यों किया मंजूर? हाई कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर JCD प्रभाकर से मांगा जवाब

Tamil Nadu Assembly Speaker Notice
राष्ट्रीय

BJP Leader Murder Update: रेत का खूनी खेल: भाजपा नेता ने ही भाजपा नेता और उनके भाई को कार में जिंदा जला डाला, शिक्षक समेत 3 गंभीर, 4 गिरफ्तार

BJP leader murder update
कोरीया

शिक्षकों पर अंजना ओम कश्यप का मानहानि केस, दिल्ली HC ने वीडियो हटाने से किया इनकार, अब 2 जुलाई को होगी सुनवाई

Anjana Om Kashyap Defamation Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.