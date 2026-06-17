NEET री-एग्जाम से पहले राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र, बोले- ‘पेपर लीक माफिया के बजाय स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही मोदी सरकार’

एग्जाम के दिन के इंतजामों पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'एग्जाम के दिन, स्टूडेंट्स की तलाशी ली जाएगी। कैंची से जेबें काटी जाएंगी। एयर फोर्स के जरिए क्वेश्चन पेपर भेजे जाएंगे। दिखावे करने वालों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन बीमारी की जड़ पर एक भी वार नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की निगरानी में फल-फूल रहा है, और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा है।' उन्होंने आगे कहा, 'मोदी जी, दिखावा छोड़िए। माफिया पर वार करिए, स्टूडेंट्स पर नहीं। स्टूडेंट्स की गूंज सुनो - वरना देश का युवा अपने हक लेना जानता है।'