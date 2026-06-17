भगवंत मान पर अकाल तख्त का रुख सख्त, SGPC सदस्य ने सुरजीत सिंह बिट्टावड कहा- वीडियो असली, CM दें इस्तीफा

इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वायरल वीडियो के असली होने से पूरी तरह से इनकार किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह उनकी इमेज खराब करने की एक सोची-समझी कोशिश का हिस्सा था। भगवंत मान ने सोशल मीडिया 'X' पर शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में कहा, 'मैं उस वीडियो के असली होने को पूरी तरह से मना करता हूं। वीडियो में जो इंसान है, वह मैं नहीं हूं। वीडियो में जो इंसान है, उसकी न तो मेरी हाइट है और न ही मेरी बॉडी।' पंजाब के CM ने वीडियो के बारे में अकाल तख्त के हाल ही में जारी एक आदेश पर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि ऊंचे धार्मिक पदों पर बैठे लोग राजनीतिक फायदे के लिए गलत जानकारी फैला रहे हैं।