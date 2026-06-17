17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग, ईरान युद्ध और ट्रेड डील समेत कई विषयों पर होगी चर्चा

PM Modi At G7: भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मीटिंग करेंगे। इस मुलाकात के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच कई अहम विषयों पर चर्चा होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jun 17, 2026

PM Narendra Modi and Donald Trump

पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप (Photo - ANI)

पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) फ्रांस (France) में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए एवियन में हैं। मंगलवार को इस शिखर सम्मेलन के दौरान करीब 16 महीने बाद पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप को गले नहीं लगाया, बल्कि सिर्फ हाथ मिलाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आखिरी बार पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात फरवरी 2025 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हुई थी।

आज होगी द्विपक्षीय मीटिंग

पीएम मोदी और ट्रंप के बीच आज, बुधवार, 17 जून को द्विपक्षीय मीटिंग होगी। इस दौरान ईरान युद्ध (Iran War), मिडिल ईस्ट संकट (Middle East Crisis), रणनीतिक तौर पर अहम होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz), अमेरिका से ऊर्जा आयात और दोनों देशों के बीच ट्रेड डील (Trade Deal) पर चर्चा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देश लंबे समय की ऊर्जा पार्टनरशिप पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मज़बूत करने पर मुख्य रूप से बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील भी अंतिम चरण में है और आने वाले कुछ हफ्तों में इस पर मुहर लग सकती है, जिसके विषय में पीएम मोदी और ट्रंप बातचीत कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक साल की बातचीत के बाद इसी साल फरवरी की शुरुआत में दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बनी थी। व्हाइट हाउस की तरफ से भी जानकारी दी गई कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली द्विपक्षीय मीटिंग में दोनों देशों के बीच होने वाले ट्रेड डील बातचीत के मुख्य विषयों में से एक रहेगा, जिसका इंतज़ार भारत और अमेरिका दोनों को ही है।

पीएम मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों की मौत का मुद्दा

मंगलवार को G7 शिखर सम्मेलन में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत किया। इस युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में भारत के मित्र देशों में हुए जान-माल के नुकसान पर पीएम मोदी ने चिंता व्यक्त की। होर्मुज स्ट्रेट से होने वाले समुद्री व्यापार में रुकावटों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव पर भी पीएम मोदी ने बात की और साथ ही कई भारतीय नागरिकों की मौत का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि समुद्री रास्ते से होने वाले वैश्विक व्यापार के ज़रिए देशों को जोड़ने वाले समुद्री-कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक ज़िम्मेदारी है और इसलिए सभी को यह ध्यान रखना होगा कि समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें और समुद्री-कर्मी बिना किसी डर के अपना काम कर सकें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

world news

World News in Hindi

Updated on:

17 Jun 2026 07:30 am

Published on:

17 Jun 2026 07:07 am

Hindi News / World / पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग, ईरान युद्ध और ट्रेड डील समेत कई विषयों पर होगी चर्चा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान ने समझौते से पहले किया ऐलान, होर्मुज पर बताया अपना हक; जहाजों को लेकर भी कही बात

us-iran war update
विदेश

America Iran War: ईरान-अमेरिका समझौते पर पोप लियो ने जताई खुशी, बोले- ‘भगवान का शुक्र है, अब युद्ध खत्म हो’

America Iran War
विदेश

Russia-Ukraine War: रूस का प्रतिबंधित तेल टैंकर जब्त, भारतीय कप्तान गिरफ्तार

Russian Shadow Fleet Tanker Seized
विदेश

‘रूस से तेल खरीदने पर छूट अब खत्म होगी’, G7 समिट में जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान

Russia-Ukraine War President Trump-Putin
विदेश

रूस-यूक्रेन युद्ध: G7 समिट में जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप की रूस से अपील

Trump Zelensky Meeting, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyy, G7 Summit 2026, Trump Russia Peace Deal, Russia Ukraine War,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.