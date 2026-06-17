पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग, ईरान युद्ध और ट्रेड डील समेत कई विषयों पर होगी चर्चा

पीएम मोदी और ट्रंप के बीच आज, बुधवार, 17 जून को द्विपक्षीय मीटिंग होगी। इस दौरान ईरान युद्ध (Iran War), मिडिल ईस्ट संकट (Middle East Crisis), रणनीतिक तौर पर अहम होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz), अमेरिका से ऊर्जा आयात और दोनों देशों के बीच ट्रेड डील (Trade Deal) पर चर्चा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देश लंबे समय की ऊर्जा पार्टनरशिप पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मज़बूत करने पर मुख्य रूप से बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील भी अंतिम चरण में है और आने वाले कुछ हफ्तों में इस पर मुहर लग सकती है, जिसके विषय में पीएम मोदी और ट्रंप बातचीत कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक साल की बातचीत के बाद इसी साल फरवरी की शुरुआत में दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बनी थी। व्हाइट हाउस की तरफ से भी जानकारी दी गई कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली द्विपक्षीय मीटिंग में दोनों देशों के बीच होने वाले ट्रेड डील बातचीत के मुख्य विषयों में से एक रहेगा, जिसका इंतज़ार भारत और अमेरिका दोनों को ही है।