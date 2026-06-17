कर्नाटक में बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट पर क्या है विवाद? भाजपा बोली- किसानों को गुंडे धमके रहे, CM शिवकुमार ने दिया जवाब

भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि 80% से अधिक किसान इस टाउनशिप के खिलाफ हैं और जमीन नहीं देना चाहते। सीएम डीके शिवकुमार इस अधिग्रहण को रोकें और किसानों को मजबूर न करें। किसानों ने बताया है कि उन्हें गुंडों द्वारा कौड़ियों के दाम पर जमीन देने के लिए धमकाया गया है। हम इस गलत फैसले को आगे नहीं बढ़ने देंगे और इसके खिलाफ राजनीतिक व कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।" विधान परिषद (MLC) चुनाव पर उन्होंने कहा, यह चौंकाने वाला है कि डीके शिवकुमार ने अपने विधायकों पर से भरोसा खो दिया है, जबकि भाजपा के दोनों उम्मीदवार आसानी से जीत रहे हैं।