‘NCPI वास्तव में कोई पार्टी ही नहीं है’, 20 सांसदों के बगावत करने पर बोले TMC सांसद सौगत राय

TMC MP Saugata Roy: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद एक महीने में ही पूर्व मुख्यमंत्री ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टूट गई। 60 सांसदों ने पाला बदल लिया है। इनमें से 20 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो गए है। अब टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक राजनीति घमासान मचा हुआ है।