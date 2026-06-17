‘NCPI वास्तव में कोई पार्टी ही नहीं है’, 20 सांसदों के बगावत करने पर बोले TMC सांसद सौगत राय

टीएमसी सांसद सौगता रॉय (फोटो- एएनआई)
TMC MP Saugata Roy: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद एक महीने में ही पूर्व मुख्यमंत्री ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टूट गई। 60 सांसदों ने पाला बदल लिया है। इनमें से 20 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो गए है। अब टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक राजनीति घमासान मचा हुआ है।
20 TMC सांसदों के नेशनलिस्ट सिटिज़ंस पार्टी ऑफ़ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल होने पर TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा कि NCPI असल में कोई पार्टी नहीं है। ये सांसद दलबदल विरोधी कानून से बचने के लिए NCPI खेमे में शामिल हुए हैं।
पार्टी टूट के पीछे टीएमसी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। सौगत रॉय ने कहा कि यह ध्यान भटकाने की चाल है। BJP के सहयोगी ठीक यही कर रहे हैं। उनके पास अपना कोई काम नहीं है, इसलिए वे विपक्ष को निशाना बनाते रहते हैं। यही उनका एजेंडा है। नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) असल में कोई पार्टी नहीं है। वे सांसद दलबदल विरोधी कानून के दायरे में आते हैं।
पूर्व मंत्री उदयन गुहा की गिरफ्तारी पर TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा कि उदयन गुहा की गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। BJP सरकार यही कर रही है। वे कोई वास्तविक काम नहीं कर रहे हैं और इसके बजाय विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहे हैं। यही उनके काम करने का तरीका है और वे इसी रवैये को अपनाए हुए हैं।
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