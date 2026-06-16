कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ीं! महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर ओम बिरला से की गई लिखित शिकायत

कोलकाता में इस संबंध में बात करते हुए बागी सांसद काकोली घोष ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'उन्होंने (कल्याण बनर्जी) महिलाओं के लिए बेहद गलत और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। सार्वजनिक जीवन और संसद के भीतर इस तरह के आचरण को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने उनके खिलाफ स्पीकर को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की है।' 20 लोकसभा सांसदों के सामूहिक विद्रोह के बाद, बागी गुट द्वारा टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व और उनके करीबी सांसदों पर इस तरह के तीखे हमले ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है।