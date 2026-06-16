16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ीं! महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर ओम बिरला से की गई लिखित शिकायत

Kakoli Ghosh Dastidar: बागी TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत की है। कल्याण पर महिलाओं के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Jun 16, 2026

Kakoli Ghosh Dastidar

TMC की बागी सांसद काकोली घोष (Photo- ANI)

TMC MP Kakoli Ghosh Dastidar: पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर मचा घमासान अब दिल्ली के गलियारों और संसद भवन तक पहुंच गया है। हाल ही में टीएमसी के 19 अन्य सांसदों के साथ पाला बदलकर 'नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) में शामिल हुईं बागी सांसद डॉ. काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) ओम बिरला से बड़ी शिकायत की है। उन्होंने टीएमसी के वरिष्ठ सांसद और अधिवक्ता कल्याण बनर्जी को संसद से निष्कासित करने की मांग की है।

लोकसभा स्पीकर को सौंपा शिकायती पत्र

काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर को सौंपे अपने शिकायती पत्र में कल्याण बनर्जी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कल्याण बनर्जी पर संसद परिसर के भीतर लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करने, महिलाओं के प्रति अत्यंत अमर्यादित व लैंगिक द्वेष से भरी टिप्पणियां करने और घोर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

'महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं'

कोलकाता में इस संबंध में बात करते हुए बागी सांसद काकोली घोष ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'उन्होंने (कल्याण बनर्जी) महिलाओं के लिए बेहद गलत और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। सार्वजनिक जीवन और संसद के भीतर इस तरह के आचरण को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने उनके खिलाफ स्पीकर को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की है।' 20 लोकसभा सांसदों के सामूहिक विद्रोह के बाद, बागी गुट द्वारा टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व और उनके करीबी सांसदों पर इस तरह के तीखे हमले ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है।

'कल्याण बनर्जी को मिलने चाहिए सजा'

TMC सांसद कल्याण बनर्जी को बाहर करने की मांग पर TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि बार-बार गलती करने वाले और महिलाओं के प्रति नफरत रखने वाले व्यक्ति को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। अगर वह बार-बार सम्माननीय सदस्यों या किसी भी महिला को बुरे नामों से बुलाकर या बुरा बर्ताव करके परेशान करता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए।

कल्याण बनर्जी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

काकोली घोष की शिकायत पर TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि सबसे पहले तो यह शिकायत झूठी, बेबुनियाद और बाद में सोची-समझी बात है। इसमें कोई दम नहीं है। आप देखेंगे कि 6 मई, 2026 के बाद उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली थी। बाद में मुझे चीफ व्हिप नियुक्त किया गया। इसके बाद, वह किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गईं। इसलिए, यह शिकायत किसी राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए की गई है।

‘ममता बनर्जी के सामने अंडे फेंके गए’, अपने ऊपर हुए हुए हमले के बाद क्या बोले TMC विधायक? Z सिक्योरिटी पर उठाया सवाल

ये भी पढ़ें
TMC Latest News

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Jun 2026 09:17 pm

Published on:

16 Jun 2026 08:48 pm

Hindi News / National News / कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ीं! महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर ओम बिरला से की गई लिखित शिकायत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

AIADMK के एक और विधायक के इस्तीफे से तमिलनाडु की राजनीतिक दलों में बढ़ी चुनौती, 6 सीटों पर होगा उपचुनाव, अब क्या करेंगे CM विजय?

Vijayabaskar MLA Resigns
राष्ट्रीय

‘महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था’, कोर्ट का हवाला देकर बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने ममता बनर्जी को क्या भेजा मैसेज?

Sudip Bandyopadhyay on TMC NCPI Merger
राष्ट्रीय

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से CID ने की 6 घंटे तक पूछताछ, जानें क्या है पूरा मामला?

Abhishek Banerjee CID Interrogation, Abhishek Banerjee, TMC MP Abhishek Banerjee, West Bengal CID, CID Questioning Abhishek Banerjee, Inflammatory Statement Case, Abhishek Banerjee Latest News,
राष्ट्रीय

अमृतसर से कटरा के लिए वंदे भारत ट्रेन सेवा आज से बहाल, जानें क्या है नया टाइम टेबल और रूट

Amritsar Katra Vande Bharat Express, Vande Bharat Express, Amritsar Katra Train, Vande Bharat Service Resumes, Shri Mata Vaishno Devi Katra, Amritsar Railway Station, Indian Railways News, Vande Bharat Latest Update,
राष्ट्रीय

अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी: दो धोती, दो कमीज पहनने वाले चंपत राय को क्यों घसीट रहे हैं? RSS समर्थक ने राम मंदिर प्रबन्धन का ऐसे किया बचाव

Ayodhya Ram Mandir
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.