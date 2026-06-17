4 AIADMK विधायक का इस्तीफा क्यों किया मंजूर? हाई कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर JCD प्रभाकर से मांगा जवाब

AIADMK के बागी विधायक विधानसभा स्पीकर JCD प्रभाकर को इस्तीफा सौंपते हुए (सोर्स: आईएएनएस)
Tamil Nadu Assembly Speaker Notice: तमिलनाडु में चार एआईएडीएमके विधायकों के इस्तीफे का मुद्दा गरमाया हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर JCD प्रभाकर को नोटिस जारी कर पूछा है कि ऐसे समय में इस्तीफे कैसे स्वीकार कर लिए गए, जब इन विधायकों के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई लंबित थी।
एआईएडीएमके का आरोप है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने और बाद में TVK का समर्थन करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया चल रही थी, फिर भी उनके इस्तीफे मंजूर कर दिए गए। अब सबकी नजर 29 जून पर टिकी है, जब हाई कोर्ट इस अहम मामले की अगली सुनवाई करेगा।
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