4 AIADMK विधायक का इस्तीफा क्यों किया मंजूर? हाई कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर JCD प्रभाकर से मांगा जवाब

Tamil Nadu Assembly Speaker Notice: तमिलनाडु में चार एआईएडीएमके विधायकों के इस्तीफे का मुद्दा गरमाया हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर JCD प्रभाकर को नोटिस जारी कर पूछा है कि ऐसे समय में इस्तीफे कैसे स्वीकार कर लिए गए, जब इन विधायकों के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई लंबित थी।