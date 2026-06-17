‘छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे’, नीट पेपर लीक के खिलाफ राहुल गांधी के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार

बता दें कि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 जून को राजस्थान के कोटा में छात्रों की गूंज के नाम से एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे है। उन्होंने सोमवार को पोस्ट शेयर कर छात्रों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी के कारण देश के युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज के भारत में सपने देखने वाले युवाओं को सजा मिल रही है और मेहनत के बावजूद सफलता की गारंटी नहीं बची है। यह कार्यक्रम कोटा के दशहरा मैदान स्थित श्रीराम रंगमंच में आयोजित किया जाएगा। कोटा में आयोजित इस प्रदर्शन को को सेव एजुकेशन, सेव योर फ्यूचर अभियान की शुरुआत मानी जा रही है।