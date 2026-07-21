‘जब सांसदों का यह हाल है, तो छात्रों का सोचिए’, पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेने पर बोले सुखजिंदर सिंह रंधावा

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि छात्रों की समस्याओं को अनदेखा करने के बजाय सरकार को शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के हित में ठोस फैसले लेने चाहिए।