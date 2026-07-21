21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

नई दिल्ली

‘जब सांसदों का यह हाल है, तो छात्रों का सोचिए’, पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेने पर बोले सुखजिंदर सिंह रंधावा

Congress protest Lok Kalyan Marg Delhi: लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस का प्रदर्शन: दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कार्रवाई पर भड़के कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जब सांसदों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो देश के छात्रों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jul 21, 2026

congress leader at pm house (1)

पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेने पर बोले सुखजिंदर सिंह रंधावा, ANI PHOTO ( enhance by AI )

प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध-प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान पुलिसिया कार्रवाई पर तीखा आक्रोश व्यक्त करते हुए कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

सांसद रंधावा ने कहा कि 'अगर संसद सदस्यों (MPs) के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और हमारी यह हालत है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के छात्रों और युवाओं के साथ क्या हो रहा होगा।'

चन्नी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा

इसके साथ ही कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की बात सुनने को तैयार नहीं है। यह पूरी तरह गुंडागर्दी और दबंगई है। चन्नी ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज को बलपूर्वक दबाया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर संवाद करना चाहिए, न कि उनके विरोध को बल प्रयोग से रोकना चाहिए।

कांग्रेस का पीएम आवास तक मार्च

दिल्ली में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को सियासी माहौल गर्म हो गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई वरिष्ठ नेता व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च के लिए सड़कों पर उतरे। इस दौरान कांग्रेस ने छात्रों के साथ हुई कथित कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, निष्पक्ष जांच की मांग

प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई मार्गों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने, प्रदर्शन के दौरान हुए बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की।

पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि छात्रों की समस्याओं को अनदेखा करने के बजाय सरकार को शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के हित में ठोस फैसले लेने चाहिए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Jul 2026 04:47 pm

Published on:

21 Jul 2026 04:30 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘जब सांसदों का यह हाल है, तो छात्रों का सोचिए’, पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेने पर बोले सुखजिंदर सिंह रंधावा

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

CJP Protest 2026: सड़क पर उतरी ‘कॉकरोच सेना’: पेपर लीक और लाठियों के बीच क्या झुक पाएगी सरकार?

Delhi Student Protest 2026
नई दिल्ली

CJP Protest: संसद कूच के बाद सियासत तेज, अरविंद केजरीवाल ने कई छात्रों के लापता होने का किया दावा

Arvind Kejriwal
नई दिल्ली

Rahul Gandhi: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात बेनतीजा, राहुल गांधी का ऐलान-धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा धरना

Opposition protest
राष्ट्रीय

CJP प्रोटेस्ट में नया मोड़! पहले दिल्ली के DCP से मांगा जवाब, अब खुद जंतर मंतर पहुंच गए अरविंद केजरीवाल

KEJRIWAL
राष्ट्रीय

कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद धरनास्थल पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, राहुल गांधी से की मुलाकात

Congress Protest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.