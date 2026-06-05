करोड़ों का मालिक निकला देश का दुश्मन: बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बनवाए थे फर्जी आधार और पासपोर्ट

Malviya Nagar hotel case update: देश की राजधानी दिल्ली में मालवीय नगर के एक होटल में लगी आग से 21 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद पुलिस ने होटल मालिक से पूछताछ की तो फायर एनओसी, सुरक्षा नियमों की अनदेखी और क्षमता से ज्यादा लोगों को ठहराने जैसी बातें सामने आई हैं। जांच के बाद होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, लवकेश ने दावा किया है कि वह खुद गेस्ट हाउस का कामकाज नहीं देखता था। इसके बाद होटल मालिक ने एक और गुनाह कबूल करा जिसमें उसने बताया कि 2025 के दो बांग्लादेशियों से जुड़े मामले में भी उसका दखल है,ये जानते हुए कि वो लोग बांग्लादेशी हैं फिर भी उनका पहचान पत्र और पासपोर्ट बनवाकर दिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, करोड़ो की संपत्ति होने के बवजूद होटल मालिक ने चंद पैसों के लालच में बांग्लादेशी नागरिकों के पहचान पत्र बनवाकर दिए। हैरान करने वाली बात ये है कि उसने अपने ही पते पर बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनवा दिए थे। इसके अलावा उन्हें दिल्ली में पनाह भी दे रखी थी। अब ताजा खुलासे के बाद लवकेश की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। उसके खिलाफ पुलिस एक और एफआईआर दर्ज करने जा रही है।