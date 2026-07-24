सरकार से बातचीत की तैयारी, फिर भी नहीं बदले सुर; अभिजीत दिपके बोले- पहले इस्तीफा, फिर बात

अभिजीत दिपके ने कहा कि जंतर-मंतर पर उनका विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है और जब तक उनकी मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक वह धरना जारी रखेंगे। अब सबकी नजर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच होने वाली संभावित बैठक पर है। वहीं, इस पूरे मामले को लेकर अब आगे की रणनीति पर भी नजर बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी ओर, संभावित बैठक को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि बातचीत के जरिए किसी समाधान तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। हालांकि, फिलहाल दोनों पक्षों के रुख में बड़ा बदलाव नजर नहीं आया है। अब देखना होगा कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलता है या फिर जंतर-मंतर पर जारी यह प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा।