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सरकार से बातचीत की तैयारी, फिर भी नहीं बदले सुर; अभिजीत दिपके बोले- पहले इस्तीफा, फिर बात

Abhijeet Dipke latest statement: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। जंतर-मंतर पर जारी धरने के बीच उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Jul 24, 2026

Abhijeet Dipke latest statement

अभिजीत दिपके ने साफ कर दिया है कि उनकी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। फोटो सोर्स-ANI

Abhijeet Dipke latest statement: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दिपके ने साफ कर दिया है कि उनकी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना वह पीछे हटने वाले नहीं हैं।

अभिजीत दिपके ने कहा कि उनकी पार्टी अपनी मांग को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। इसके अलावा किसी भी दूसरे विकल्प पर फिलहाल सहमति नहीं बन सकती।

बैठक की तैयारी, लेकिन मांग पर अड़े

उन्होंने बताया कि सरकार के साथ होने वाली बैठक किसी ऐसी जगह पर रखी जाएगी, जिसे सभी पक्षों के लिए निष्पक्ष माना जा सके। हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बैठक तभी सफल मानी जाएगी, जब उनकी मांगों पर गंभीरता से चर्चा होगी।

इस दौरान अभिजीत दिपके ने सोनम वांगचुक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला राहत देने वाला है। दिपके ने कहा कि 26 दिन से ज्यादा समय तक अनशन करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता और लंबे समय तक चलने वाले ऐसे आंदोलन में स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहती है।

मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का जीवन देश के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। आंदोलन और अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रह सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अभिजीत दिपके ने कहा कि जंतर-मंतर पर उनका विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है और जब तक उनकी मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक वह धरना जारी रखेंगे। अब सबकी नजर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच होने वाली संभावित बैठक पर है। वहीं, इस पूरे मामले को लेकर अब आगे की रणनीति पर भी नजर बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी ओर, संभावित बैठक को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि बातचीत के जरिए किसी समाधान तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। हालांकि, फिलहाल दोनों पक्षों के रुख में बड़ा बदलाव नजर नहीं आया है। अब देखना होगा कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलता है या फिर जंतर-मंतर पर जारी यह प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा।

प्रदर्शन के बीच बिगड़ी अभिजीत दीपके की तबीयत , बोले- कुछ घंटे आराम के बाद फिर लौटूंगा जंतर-मंतर

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jantar mantar andolan news, abhijeet dipke health update

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Updated on:

24 Jul 2026 11:54 am

Published on:

24 Jul 2026 11:54 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / सरकार से बातचीत की तैयारी, फिर भी नहीं बदले सुर; अभिजीत दिपके बोले- पहले इस्तीफा, फिर बात

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