कोचिंग वाली नाबालिग छात्रा बनी सौतन! फरीदाबाद में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति और प्रेमिका पर हत्या का आरोप

Faridabad Woman Death: फरीदाबाद के सेक्टर-7 इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान सविता तेवतिया के रूप में हुई है। सविता की शादी करीब 18 साल पहले उत्तर प्रदेश के जेवर क्षेत्र के रहने वाले संदीप से हुई थी। शादी के बाद दोनों फरीदाबाद में रहने लगे थे। इस मामले में संदीप और उसकी प्रेमिका पर हत्या के आरोप लगे हैं। मृतका के परिजनों का आरोप है कि संदीप की कोचिंग पर आने वाली एक नाबालिग छात्रा से नजदीकियां बढ़ रही थी।