फरीदाबाद में ऑर्डर देखते ही डिलीवरी बॉय की नीयत बिगड़ी, फिर फोन कर बोला- ‘वाइब्रेटर क्यों, मुझे इस्तेमाल करो’

हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक फरीदाबाद की एक महिला ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'ब्लिंकिट' Blinkit से एक वाइब्रेटर ऑर्डर किया था। सामान की डिलीवरी करने पहुंचे डिलीवरी बॉय ने पैकेट सौंपते ही महिला की निजता का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उसने महिला से सीधे सवाल दाग दिया कि 'इस पैकेट के अंदर क्या है?' जब पीड़ित महिला ने उसे फटकार लगाते हुए अपने काम से काम रखने की हिदायत दी, तो वह उस वक्त वहां से पैर पटकता हुआ चला गया।