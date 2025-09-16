वाहन चेकिंग के दौरान दरोगा ने डिलीवरी ब्वॉय को मारा डंडा, जमीन पर गिरकर लहुलूहान… फिर हुआ ये!

मढ़ीनाथ निवासी अजीत कश्यप डिलीवरी ब्वॉय का काम करता है। सोमवार शाम वह किसी ग्राहक का सामान देने जा रहा था। जैसे ही वह सत्यप्रकाश पार्क के पास पहुंचा, वहां मौजूद दरोगा ने उसे रोकने का इशारा किया। अजीत का कहना है कि वह इशारा देख नहीं पाया और आगे बढ़ गया। बस इसी बात पर दरोगा आग-बबूला हो गया और पीछे से डंडा जड़ दिया। अचानक वार लगते ही अजीत बाइक समेत सड़क पर गिर गया और घायल हो गया।