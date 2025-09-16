वाहन चेकिंग के दौरान दरोगा ने डिलीवरी ब्वॉय को मारा डंडा, जमीन पर गिरकर लहुलूहान… फिर हुआ ये!

बरेली। पुलिस की दबंगई का शर्मनाक चेहरा एक बार फिर सामने आया है। किला थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रहे एक दरोगा ने डिलीवरी ब्वॉय को रोकने के लिए डंडा दे मारा। डंडा लगते ही युवक बाइक समेत सड़क पर धड़ाम से गिर पड़ा और घायल हो गया। मौके पर भीड़ जुट गई और लोग पुलिस की इस हरकत को लेकर गुस्से में नजर आए।
मढ़ीनाथ निवासी अजीत कश्यप डिलीवरी ब्वॉय का काम करता है। सोमवार शाम वह किसी ग्राहक का सामान देने जा रहा था। जैसे ही वह सत्यप्रकाश पार्क के पास पहुंचा, वहां मौजूद दरोगा ने उसे रोकने का इशारा किया। अजीत का कहना है कि वह इशारा देख नहीं पाया और आगे बढ़ गया। बस इसी बात पर दरोगा आग-बबूला हो गया और पीछे से डंडा जड़ दिया। अचानक वार लगते ही अजीत बाइक समेत सड़क पर गिर गया और घायल हो गया।
राहगीरों ने किसी तरह उसे उठाकर पास की एक क्लीनिक में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद वह घर लौट आया। अजीत का साफ कहना है कि वह इस मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से करेगा। घटना की जानकारी मिलते ही किला इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी माना कि दरोगा की हरकत गलत थी। थाना प्रभारी ने कहा चेकिंग के दौरान जनता से शालीनता से पेश आने के निर्देश दिए जाते हैं। दरोगा को समझाया जाएगा।