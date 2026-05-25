Monsoon Update: केरल में मानसून के आगमन की तारीख बदली! महाराष्ट्र में इंतजार बढ़ा, IMD का नया अपडेट

देशभर में लोग इस समय भीषण गर्मी से बेहाल हैं, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग (IMD) की ओर से मानसून को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट दी गई है। दक्षिण-पश्चिम मानसून दक्षिण भारत तट की ओर बढ़ रहा है, हालांकि इसके आगमन में मामूली देरी होने की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी ने पहले अनुमान जताया था कि मानसून 26 मई को केरल पहुंचेगा, लेकिन अब इसमें कम से कम दो दिन की देरी होने की संभावना है। ऐसे में महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों को मानसून के लिए जून तक इंतजार करना पड़ सकता है।