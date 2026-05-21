Monsoon Update: 10 राज्यों में गर्मी का तांडव जारी रहेगा, अरब सागर में बना नया सिस्टम, मानसून की रफ्तार पर असर

देशभर में इस समय रिकॉर्डतोड़ गर्मी पड़ रही है और आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। निजी मौसम एजेंसी स्कायमेट (Skymet) ने चेतावनी दी है कि अरब सागर के ऊपर एक नई मौसम प्रणाली बनने लगी है, जिससे दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ सकती है। इसका असर सबसे पहले केरल और दक्षिण भारत के राज्यों में दिखाई देने की आशंका है, जहां बारिश की गतिविधियां कम हो सकती हैं।