CBI Custody में ‘Butter’ पढ़ रहा समर्थ सिंह, ट्विशा शर्मा केस में जापानी उपन्यास का कनेक्शन

समर्थ इस समय जो किताब (Butter Japanese Novel) अपने साथ में लेकर चल रहा है, वो किताब जापान की बहुचर्चित कोंकात्सु किलर घटना से प्रेरित उपन्यास है। 2017 में प्रकाशित जापानी लेखिका असाको युजुकी (asako yuzuki) का चर्चित उपन्यास बटर जापान की बहुचर्चित कोंकात्सु किलर घटना से प्रेरित माना जाता है। इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। यह स्टोरी फूड ब्लागर और रसोइया मनाको काजी से जुड़ी है, जिस पर कई बड़े बिजनेसमैन की हत्या के आरोप लगे हैं। उस पर यह भी आरोप है कि वो स्वादिष्ट भोजन और भावनात्मक रिश्तों के माध्यम से पुरुषों को अपने प्रभाव में ले लेती थी। इसी किताब की कहानी में दिलचस्प यह है कि कहानी कि किरदार महिला पत्रकार जेल में कैद मनाको से संपर्क करती है और दोनों के बीच बातों का सिलसिला तेज होने लगता है। दोनों के बीच संवाद के माध्यम से अपराध, अकेलापन, समाज में महिलाओं की छवि और ह्यूमन साइकोलाजी की जटिल परते खुलने लगती है। इस कहानी का दिलचस्प पहलू यह भी है कि स्टोरी का मुख्य किरदार कई सनसनी खेज आरोपों के बावजूद अंततः अदालत में निर्दोष साबित होता है।