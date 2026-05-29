’20 लाख’ के शेयर पर थी समर्थ और गिरिबाल सिंह की नजर, ट्विशा को करते थे टॉर्चर!

Twisha Sharma Death Case: मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के आरोपों में घिरी सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को सीबीआइ ने घटना के 17वें दिन गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को भोपाल हाईकोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने पूर्व जज गिरिबाला की पांच दिन की रिमांड मांगी और वहीं समर्थ की रिमांड पांच दिन बढ़ाने की मांग की है। कोर्ट के फैसले के अनुसार अब दोनों 2 जून तक रिमांड पर रहेंगे। इस बीच ट्विशा शर्मा मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है। सीबीआई जांच में सामने आया है कि, 20 लाख रुपए के शेयर को लेकर समर्थ और गिरिबाला सिंह ट्विशा पर दबाव बनाते थे।