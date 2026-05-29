ट्विशा शर्मा केसः पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला को 2 जून तक CBI रिमांड, अब होगी पूछताछ

इससे पहले गुरुवार को गिरफ्तारी से पहले गिरिबाला सिंह से करीब 7 घंटे तक सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ की। वहीं पूरे घर की थ्रीडी मैपिंग भी हुई। गिरिबाला पर सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप हैं। सीबीआई ने 25 मई की रात इस मामले में औपचारिक FIR दर्ज की थी। 26 मई को बाग मुगलिया एक्सटेंशन स्थित गिरिबाला सिंह के घर सीबीआई की टीम पहली बार पहुंची थी। जहां अधिकारियों ने दो घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद बेटे से भी पूछताछ की गई। टीम ने पूरे घर का मुआयना कर मौत वाली रात की स्थितियों, घर में मौजूद लोगों की गतिविधियों और घटना के बाद की गई कार्रवाई की जानकारी भी हासिल की। खबर यह भी है कि मां और बेटे को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी।