‘टि्वशा…’ जानिए क्या होता है इस नाम का मतलब

बीते कई दिनों से 'टि्वशा' का नाम सोशल मीडिया खूब घूम रहा है। उनके भाई हर्षित ने बताया कि ट्विशा नाम का मतलब चमक या प्रकाश (Brightness या Light) सूर्य की किरणें होता है। ट्विशा नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है, ये नाम संस्कृत शब्द 'त्विषा' से बना है, जिसका अर्थ है 'she who shines' यह सूर्य की किरणों, दिव्य प्रकाश और आंतरिक तेज से जुड़ा हुआ है। भोर की चीरने वाली पहली किरण भी कहते है। नाम के अर्थ के अनुसार ट्विशा नाम की लड़कियां आमतौर पर चमकदार व्यक्तित्व, बुद्धिमान, सकारात्मक और प्रतिभाशाली मानी जाती हैं, ये जीवन में उजाला फैलाने वाली, ऊर्जावान और रचनात्मक हो सकती हैं।