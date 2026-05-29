ट्विशा ने कहा था- मुझे रिलैक्स होना है, आखिरी घंटों पर उठे सवाल

Twisha Sharma case- भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को शुक्रवार को सीबीआई ने कोर्ट में पेश कर दिया है। इससे पहले उनका मेडिकल कराया गया। ट्विशा शर्मा के आरोपी पति समर्थ सिंह को भी कोर्ट में पेश किया गया है। इस बीच पूरे केस में सीबीआई एक बिंदु पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। जांच एजेंसी ट्विशा शर्मा के आखिरी कुछ घंटों की पूरी जानकारी चाहते हैं। इसके लिए वर्चुअल रीक्रिएशन की भी तैयारी है। ट्विशा शर्मा घटनावाले दिन जिस ब्यूटी पार्लर पर गई थी, उसके सीसीटीवी फुटेज भी जांच के घेरे में हैं। संचालिका किरण का कहना कि ट्विशा दोपहर करीब 3 बजे पार्लर आई थीं। उन्होंने कहा कि मुझे रिलेक्स होना है। खास बात यह है कि घटना के अगले दिन गिरिबाला सिंह ने पार्लर संचालिका को फोन कर कई जानकारियां ली थीं।