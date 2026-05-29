सीबीआई की गिरफ्त से बचने पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने आजमाई हर कानूनी तरकीब, अडिग रहे अधिकारी

Twisha Sharma Case- एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा डेथ केस में सीबीआई की सक्रियता जारी है। शुक्रवार को जांच एजेंसी ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे का मेडिकल कराया जिसके बाद अधिकारी दोनों को एक ही वाहन में बैठाकर कोर्ट के लिए रवाना हो गए। कोर्ट में जहां पूर्व जज को पेश कर उनकी रिमांड मांगी जाएगी वहीं सीबीबाई समर्थ सिंह की रिमांड में इजाफा करने की मांग भी कर सकती है। इधर ट्विशा शर्मा के आखिरी घंटों का वर्चुअल रीक्रिएशन करने की तैयारी भी चल रही है। इस बीच यह बात सामने आई है कि गुरुवार को सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने अपनी बीमारी का हवाला दिया था। उनका तर्क जांच अधिकारियों ने नहीं माना।