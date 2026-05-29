सीएम ने छोड़ी कार, बस में ड्राइवर के बगल में बैठे डॉ. मोहन यादव और पहुंच गए उज्जैन

CM Mohan Yadav - सीएम मोहन यादव ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सादगी, मितव्ययिता और सुशासन के मंत्र को आत्मसात किया। गुरुवार को उन्होंने अपनी कार छोड़ दी और इंदौर से बस से उज्जैन पहुंचे। सीएम मोहन यादव बस में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे। अनेक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बस में सवार हुए और सफर के दौरान विकास कार्यों व जनहित की योजनाओं पर चर्चा भी की। इससे पहले वे न केवल अपना कारकेड छोटा कर चुके हैं बल्कि ईंधन बचाने के क्रम में राज्य सरकार ने सीएम के लिए ईवी भी खरीद ली है।