ट्विशा को बेटी की तरह रखा पर हमें ही अपराधी बना दिया, सीबीआई से बोलीं गिरिबाला सिंह

Twisha Sharma Case- भोपाल की पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश ​इस वक्त अपनी बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में कानून के शिकंजे में हैं। सीबीआई उन्हें गिरफ़्तार कर चुकी है। पूर्व जज गिरिबाला सिंह केंद्रीय एजेंसी के सवालों में घिरीं हैं। ट्विशा के आरोपी पति समर्थ और चचेरे भाई स्वराज से भी सीबीआई गहन पूछताछ कर चुकी है। गुरुवार को गिरिबाला सिंह से लगातार 7 घंटों तक पूछताछ हुई। CCTV फुटेज से छेड़छाड़ के मामले में वे बुरी तरह घिर गईं। फुटेज का समय व अन्य कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सकीं। सूत्रों के अनुसार इस दौरान पूर्व जज गिरिबाला सिंह भावुक भी हो गईं। जांच अधिकारियों की लगातार पूछताछ में उन्होंने कहा कि हमने बहू को बेटी की तरह रखा।