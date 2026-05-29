तीन मंजिला मकान में तैयार हो रहा ट्विशा का डिजिटल अवतार, सीबीआई की बड़ी कवायद

Twisha Sharma - ट्विशा शर्मा केस में आज का दिन भी हलचल भरा रहेगा। उनकी सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह सीबीआई की हवालात मेें हैं जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड मांगने के साथ ही जांच अधिकारी आगे की तैयारियों में जुट गए हैं। सीबीआई आज मां बेटे यानि पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करेगी। इस बीच सीबीआई एक बड़ी कवायद में जुटी है। इस उलझे केस की जांच के लिए नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इसके अंतर्गत ट्विशा शर्मा का डिजिटल अवतार बनाया जा रहा है। इससे वारदात के समय के उसके हर मूवमेंट का गहराई से विश्लेषण किया जा सकेगा।