एमपी में यहां बाबुओं ने जारी किए कलेक्टर की अनुमति के फर्जी आदेश

किसी भी आदिवासी की जमीन बेचने के लिए कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होती है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने मिलकर कलेक्टर की अनुमति संबंधी फर्जी आदेश जारी किए। मामले में जब संबंधित व्यक्ति रजिस्ट्री कराने पहुंचे तो जिला पंजीयक को गड़बड़ी की शंका हुई। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर को जानकारी दी। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने अपने स्तर पर जांच करवाई तो फर्जीवाड़ा सामने आया। सूत्रों के अनुसार ऐसे करीब 13 प्रकरण सामने आए हैं जिनमें आरोपियों ने फर्जी तरीके से आदेश जारी किए। कलेक्टर ने इस संबंध में पुलिस को प्रकरण दर्ज करने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद बीएनपी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है।